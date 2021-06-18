СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"18.06.2021 14:00
СБУ разоблачила и блокировала схему по поставкам лекарственных средств террористам "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", - когда груз ... подробнее →
Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд в Украину18.06.2021 13:00
Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в Окружной административный суд Киева иск на Службу безопасности Украины, сообщает Громадське Телевидение . Исполнитель просит суд признать ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня18.06.2021 12:00
За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки 585 человек. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Минздрав ... подробнее →
В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод18.06.2021 11:00
Минувшей ночью в неподконтрольном Луганске произошел взрыв газопровода. Пресс-служба предприятия "Луганскгаз" уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли в районе парка имени 1 Мая. В ... подробнее →
Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)18.06.2021 10:00
17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Украина ... подробнее →
За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый18.06.2021 09:00
За прошедшие сутки в районе проведения операции ОС сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил пулевое ранение. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ... подробнее →
Кабмин опубликовал новые правила карантина18.06.2021 08:00
Правительство Украины опубликовало постановление об установлении на территории страны "зеленой" зоны, сообщает Корреспондент.net. Согласно документу, с четверга, 17 июня, на территории Украины ... подробнее →
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
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- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
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- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)10:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- Кабмин опубликовал новые правила карантина08:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
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