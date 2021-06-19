Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО 19.06.2021 11:00 Президент Владимир Зеленский рассказал о решениях, которые сегодня принял на заседании Совет национальной безопасности и обороны. Он написал об этом в Telegram . 1. Принята Стратегия развития ... подробнее →