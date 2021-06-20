В сети показали очередь на въезд в Седово 20.06.2021 15:00 Страница "Типичный Донецк" опубликовала фотографию автомобильной очереди на въезде в оккупированное Седово. Местные жители удивлены таким количеством желающих посетить Седово, так как не считают ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 20.06.2021 13:00 ОВЕН Для Овнов марта и первой декады апреля это неделя с весьма приятными сюрпризами. Некоторые события начнут развиваться под стать красивому сну. А у вас это возможно наяву. Только верьте в чудеса! ... подробнее →