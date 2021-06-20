Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия

20.06.2021 17:00

В понедельник, 21 июня, на Евро-2020 состоится матч третьего тура группы C - сборная Украины встретится с Австрией. Букмекеры отдают минимальное предпочтение украинцам, но в целом ожидают ничейную ... подробнее →

В сети показали очередь на въезд в Седово

20.06.2021 15:00

Страница "Типичный Донецк" опубликовала фотографию автомобильной очереди на въезде в оккупированное Седово. Местные жители удивлены таким количеством желающих посетить Седово, так как не считают ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня

20.06.2021 13:00

ОВЕН Для Овнов марта и первой декады апреля это неделя с весьма приятными сюрпризами. Некоторые события начнут развиваться под стать красивому сну. А у вас это возможно наяву. Только верьте в чудеса! ... подробнее →

В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи

20.06.2021 11:00

Граждане Украины, которые принимают участие в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, смогут въезжать на территорию "ДНР" через пункт пропуска "Еленовка". Соответствующий указ №172, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня

20.06.2021 10:00

В Украине за последние 24 часа зафиксировали 479 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост падает третий день подряд, сообщает Минздрав ... подробнее →

Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки

20.06.2021 09:00

Российские наемники на Донбассе в течение субботы, 19 июня, семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела со стороны оккупантов был ранен житель Авдеевки. Об этом сообщает ... подробнее →

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