Возле Станицы Луганской задержали экс-боевика-контрабандиста22.06.2021 17:00
Один из двух мужчин, задержанных возле Станицы Луганской при попытке незаконной переправки товаров в ОРЛО, оказался бывшим боевиком "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Трибун . ... подробнее →
Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета22.06.2021 16:00
Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка . "Карты Ощадбанка для ... подробнее →
В Украине началась вакцинация трудовых коллективов22.06.2021 15:00
В Украине со вторника, 22 июня, стартовала вакцинация против коронавируса организованных коллективов, сообщает пресс-служба Минздрава . На данный момент зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию ... подробнее →
"Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка22.06.2021 14:00
"Укрзализныця" расширяет внутреннее железнодорожное сообщение с Донецкой областью — с 24 июня начинает курсирования региональный поезд Днепр-Авдеевка. Об этом сообщил и.о. председателя правления ... подробнее →
В Одессе "традиционно" позеленело Черное море22.06.2021 13:00
Уже несколько дней Черное море у побережья Одессы "цветет". Морская вода приобрела неестественный для нее оливково-зеленый оттенок. Особенно хорошо это видно непосредственно у берега, в первую очередь ... подробнее →
21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек22.06.2021 12:00
Четыреста семьдесят семь человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в понедельник, 21 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня22.06.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 296 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд, сообщает Минздрав утром во ... подробнее →
В работе Google произошел глобальный сбой22.06.2021 10:00
Пользователи сообщили о сбое в работе Google. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает LIGA . Жалобы активно поступают из США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также ... подробнее →
В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО22.06.2021 09:00
Местные жители рассказали в соцсетях о проблемах с вакцинацией от COVID-19 на оккупированной Донетчине, сообщает Трибун . В частности, один из жителей Донецка сообщил, что ситуация с COVID - 19 в ... подробнее →
ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса22.06.2021 08:00
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове оценила эффективность всех существующих вакцин против индийского штамма ... подробнее →
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