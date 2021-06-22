Возле Станицы Луганской задержали экс-боевика-контрабандиста

22.06.2021 17:00

Один из двух мужчин, задержанных возле Станицы Луганской при попытке незаконной переправки товаров в ОРЛО, оказался бывшим боевиком "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Трибун . ... подробнее →

Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета

22.06.2021 16:00

Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка . "Карты Ощадбанка для ... подробнее →

В Украине началась вакцинация трудовых коллективов

22.06.2021 15:00

В Украине со вторника, 22 июня, стартовала вакцинация против коронавируса организованных коллективов, сообщает пресс-служба Минздрава . На данный момент зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию ... подробнее →

"Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка

22.06.2021 14:00

"Укрзализныця" расширяет внутреннее железнодорожное сообщение с Донецкой областью — с 24 июня начинает курсирования региональный поезд Днепр-Авдеевка. Об этом сообщил и.о. председателя правления ... подробнее →

В Одессе "традиционно" позеленело Черное море

22.06.2021 13:00

Уже несколько дней Черное море у побережья Одессы "цветет". Морская вода приобрела неестественный для нее оливково-зеленый оттенок. Особенно хорошо это видно непосредственно у берега, в первую очередь ... подробнее →

21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек

22.06.2021 12:00

Четыреста семьдесят семь человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в понедельник, 21 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня

22.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 296 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд, сообщает Минздрав утром во ... подробнее →

В работе Google произошел глобальный сбой

22.06.2021 10:00

Пользователи сообщили о сбое в работе Google. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает LIGA . Жалобы активно поступают из США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также ... подробнее →

В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО

22.06.2021 09:00

Местные жители рассказали в соцсетях о проблемах с вакцинацией от COVID-19 на оккупированной Донетчине, сообщает Трибун . В частности, один из жителей Донецка сообщил, что ситуация с COVID - 19 в ... подробнее →

ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса

22.06.2021 08:00

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове оценила эффективность всех существующих вакцин против индийского штамма ... подробнее →

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