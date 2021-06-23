В Славянске стартовал региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua"

23.06.2021 17:00

Региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua" стартовал в Славянске сегодня, 23 июня. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ДонОГА. Он проводится с целью содействия инновационному развитию ... подробнее →

Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?

23.06.2021 16:00

Несмотря на карантин из-за COVID-19, почти половина украинцев планируют традиционный летний отпуск. Причем 53% из тех, кто собирается отдыхать, сделать это в Украине. Как отдыхать безопасно в условиях ... подробнее →

Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО

23.06.2021 15:00

По сведениям метеорологов, в ближайшее время Донецк и Луганск может оказаться под воздействием мощной пылевой бури, которая идёт со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП ... подробнее →

В Минздраве заявили об избытке COVID-вакцин в Украине

23.06.2021 14:00

В течение июля в Украину доставят 7,7 млн доз вакцин от коронавируса, сообщил в среду, 23 июня, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Корреспондент.net . При этом он отметил, что из-за ... подробнее →

Флеш-игры и схемы игрового процесса

23.06.2021 13:00

Благодаря интересным сценариям, колоритным 3D-героям, продуманной архитектуре трехмерного пространства флеш игра становится основным занятием досуга. Благодаря современным технологиям, инновационным ... подробнее →

Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в 1/8 финала Евро-2020

23.06.2021 12:00

Сегодня решится вопрос прохода сборной Украины в 1/8 финала европейского первенства, сообщает Sport.ua . Для дальнейшего участия в турнире команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня

23.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 835 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав утром в среду, 23 июня. ... подробнее →

В аннексированном Крыму ввели всеобщую вакцинацию работников сферы услуг

23.06.2021 10:00

Оккупационные "власти" Крыма рекомендовали руководителям предприятий сферы услуг провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Изменения внесены в "указ" "главы республики" о режиме ... подробнее →

Завтра в Станице Луганской не будет электричества

23.06.2021 09:00

В четверг, 24 июня, в Станице Луганской планируется отключение электроэнергии, в связи с чем КПВВ будет работать на собственных генераторах. Для пересекающих КВПП это может принести определенные ... подробнее →

Сегодня СНБО обсудит угрозу "дельта-штамма" коронавируса

23.06.2021 08:00

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 23 июня, соберется на заседание для обсуждения угрозы для Украины "дельта-штамма" коронавируса. Об этом в Facebook сообщил ... подробнее →

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