В Славянске стартовал региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua"23.06.2021 17:00
Региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua" стартовал в Славянске сегодня, 23 июня. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ДонОГА. Он проводится с целью содействия инновационному развитию ... подробнее →
Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?23.06.2021 16:00
Несмотря на карантин из-за COVID-19, почти половина украинцев планируют традиционный летний отпуск. Причем 53% из тех, кто собирается отдыхать, сделать это в Украине. Как отдыхать безопасно в условиях ... подробнее →
Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО23.06.2021 15:00
По сведениям метеорологов, в ближайшее время Донецк и Луганск может оказаться под воздействием мощной пылевой бури, которая идёт со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП ... подробнее →
В Минздраве заявили об избытке COVID-вакцин в Украине23.06.2021 14:00
В течение июля в Украину доставят 7,7 млн доз вакцин от коронавируса, сообщил в среду, 23 июня, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Корреспондент.net . При этом он отметил, что из-за ... подробнее →
Флеш-игры и схемы игрового процесса23.06.2021 13:00
Благодаря интересным сценариям, колоритным 3D-героям, продуманной архитектуре трехмерного пространства флеш игра становится основным занятием досуга. Благодаря современным технологиям, инновационным ... подробнее →
Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в 1/8 финала Евро-202023.06.2021 12:00
Сегодня решится вопрос прохода сборной Украины в 1/8 финала европейского первенства, сообщает Sport.ua . Для дальнейшего участия в турнире команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня23.06.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 835 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав утром в среду, 23 июня. ... подробнее →
В аннексированном Крыму ввели всеобщую вакцинацию работников сферы услуг23.06.2021 10:00
Оккупационные "власти" Крыма рекомендовали руководителям предприятий сферы услуг провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Изменения внесены в "указ" "главы республики" о режиме ... подробнее →
Завтра в Станице Луганской не будет электричества23.06.2021 09:00
В четверг, 24 июня, в Станице Луганской планируется отключение электроэнергии, в связи с чем КПВВ будет работать на собственных генераторах. Для пересекающих КВПП это может принести определенные ... подробнее →
Сегодня СНБО обсудит угрозу "дельта-штамма" коронавируса23.06.2021 08:00
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 23 июня, соберется на заседание для обсуждения угрозы для Украины "дельта-штамма" коронавируса. Об этом в Facebook сообщил ... подробнее →
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- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО15:00
- В Минздраве заявили об избытке COVID-вакцин в Украине14:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в 1/8 финала Евро-202012:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня11:00
- В аннексированном Крыму ввели всеобщую вакцинацию работников сферы услуг10:00
- Завтра в Станице Луганской не будет электричества09:00
- Сегодня СНБО обсудит угрозу "дельта-штамма" коронавируса08:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
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- На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения
- 21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек
- Возле Станицы Луганской задержали экс-боевика-контрабандиста
- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка