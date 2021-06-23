В Славянске стартовал региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua" 23.06.2021 17:00 Региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua" стартовал в Славянске сегодня, 23 июня. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ДонОГА. Он проводится с целью содействия инновационному развитию ... подробнее →

Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19? 23.06.2021 16:00 Несмотря на карантин из-за COVID-19, почти половина украинцев планируют традиционный летний отпуск. Причем 53% из тех, кто собирается отдыхать, сделать это в Украине. Как отдыхать безопасно в условиях ... подробнее →

Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО 23.06.2021 15:00 По сведениям метеорологов, в ближайшее время Донецк и Луганск может оказаться под воздействием мощной пылевой бури, которая идёт со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП ... подробнее →