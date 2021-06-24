На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-19

24.06.2021 17:00

С начала вакцинации против COVID-19 прививки получили уже более 1,6 млн украинцев. Среди вакцинированных – пожилые люди, медики, военные, пожарные, пограничники и другие. Больше всего привитых в ... подробнее →

Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины

24.06.2021 16:00

В Брянске на фестивале "Славянское единство" в этом году примут участие творческие коллективы из России, Беларуси и непризнанной "ДНР", сообщает "Радио Свобода" . "Фестиваль проводится с 1970-х годов ... подробнее →

Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины

24.06.2021 15:00

Шестьсот бюджетных мест выделено вузами ОРДО для абитуриентов с подконтрольной Украине территории. Об этом заявил "директор департамента науки и высшего профессионального образования Минобрнауки ДНР" ... подробнее →

Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран

24.06.2021 14:00

Для уменьшения риска распространения коронавируса штамма "Дельта" в Украине, на заседании правительства 23 июня принято решение об осуществлении ряда мероприятий. Об этом рассказал заместитель ... подробнее →

В Авдеевке полиция задержала продавца гранат

24.06.2021 13:00

27-летний житель прифронтовой Авдеевки Донецкой области организовал противоправный бизнес по продаже боеприпасов. Он сбывал гранаты Ф-1 и РГД-5 по цене 500 грн за штуку. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине

24.06.2021 12:00

В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Этим штаммом инфицировались 2 человека. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "ТСН" . Секретарь СНБО ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня

24.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 937 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Заболеваемость растет второй день подряд, сообщает Минздрав утром ... подробнее →

Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине

24.06.2021 10:00

Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на главу гуманитарной "Мисии Пролиска" Евгения Каплина. Совместно с Представителем ... подробнее →

Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности

24.06.2021 09:00

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, сообщает УП . Соответствующее ... подробнее →

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

24.06.2021 08:00

Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира вышла в плей-офф Евро-2020. Об этом информирует Цензор.НЕТ . Благодаря заключительным результатам матчей в группе Е Испания - Словакия (5:0), ... подробнее →

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