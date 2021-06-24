В Авдеевке полиция задержала продавца гранат 24.06.2021 13:00 27-летний житель прифронтовой Авдеевки Донецкой области организовал противоправный бизнес по продаже боеприпасов. Он сбывал гранаты Ф-1 и РГД-5 по цене 500 грн за штуку. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине 24.06.2021 12:00 В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Этим штаммом инфицировались 2 человека. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "ТСН" . Секретарь СНБО ... подробнее →