Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины24.06.2021 15:00
Шестьсот бюджетных мест выделено вузами ОРДО для абитуриентов с подконтрольной Украине территории. Об этом заявил "директор департамента науки и высшего профессионального образования Минобрнауки ДНР" ... подробнее →
Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран24.06.2021 14:00
Для уменьшения риска распространения коронавируса штамма "Дельта" в Украине, на заседании правительства 23 июня принято решение об осуществлении ряда мероприятий. Об этом рассказал заместитель ... подробнее →
В Авдеевке полиция задержала продавца гранат24.06.2021 13:00
27-летний житель прифронтовой Авдеевки Донецкой области организовал противоправный бизнес по продаже боеприпасов. Он сбывал гранаты Ф-1 и РГД-5 по цене 500 грн за штуку. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине24.06.2021 12:00
В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Этим штаммом инфицировались 2 человека. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "ТСН" . Секретарь СНБО ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня24.06.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 937 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Заболеваемость растет второй день подряд, сообщает Минздрав утром ... подробнее →
Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине24.06.2021 10:00
Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на главу гуманитарной "Мисии Пролиска" Евгения Каплина. Совместно с Представителем ... подробнее →
Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности24.06.2021 09:00
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, сообщает УП . Соответствующее ... подробнее →
Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-202024.06.2021 08:00
Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира вышла в плей-офф Евро-2020. Об этом информирует Цензор.НЕТ . Благодаря заключительным результатам матчей в группе Е Испания - Словакия (5:0), ... подробнее →
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- Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран14:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине12:00
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