Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня 24.06.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили 937 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Заболеваемость растет второй день подряд, сообщает Минздрав утром ... подробнее →

Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине 24.06.2021 10:00 Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на главу гуманитарной "Мисии Пролиска" Евгения Каплина. Совместно с Представителем ... подробнее →

Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности 24.06.2021 09:00 Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, сообщает УП . Соответствующее ... подробнее →