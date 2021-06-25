Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня25.06.2021 10:00
В Украине за день подтвердили 876 новых случаев коронавируса - среди них 36 детей и 32 медработника. Всего в Украине уже 2232790 случаев заболевания. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 25 июня. ... подробнее →
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ25.06.2021 09:00
За сутки, 24 июня, на Донбассе зафиксировали 14 нарушений режима тишины со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 25 июня. У Новгородского враг открывал огонь из ... подробнее →
Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе25.06.2021 08:00
Если не сработает ни один из планов официального Киева относительно ситуации на Донбассе, на референдум может быть вынесен вопрос разрыва связей с регионом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский ... подробнее →
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