В ближайшие дни дожди, грозы и шквалы накроют большую часть Украины27.06.2021 17:00
28 июня, в западных и большинстве южных областей без существенных осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской, ночью местами и Полтавской областях ... подробнее →
В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки27.06.2021 15:00
Вооруженные формирования РФ целенаправленно нарушают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в частности, пункты "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля27.06.2021 13:00
ОВЕН Вы останетесь вполне довольными тем, что в эти дни вам удастся завершить то скучное или неприятное дело, которое постоянно откладывалось. Не исключено также, что вы сможете отвертеться от того, ... подробнее →
На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-1927.06.2021 11:00
В субботу, 26 июня, в Луганской области заработали два центра массовой вакцинации от COVID-19. Об этом глава Луганщины Сергей Гайдай доложил во время онлайн сессии Министерства здравоохранения Украины ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня27.06.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 450 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в восересенье, 27 июня. "Среди ... подробнее →
Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом (ВИДЕО)27.06.2021 09:00
В ночь с 26 на 27 июня в американском Лас-Вегасе бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел бой с японцем Масайоши Накатани, сообщает ZN . Уже в первом раунде Ломаченко ... подробнее →
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"15:00
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен08:00
- Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке17:00
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"15:00
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью11:00
- За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин09:00
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки15:00
- На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-1911:00
- В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО15:00
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"15:00
- Кабмин отложил очередное повышение пенсий14:00
- Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca13:00
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня11:00
- Фестиваль “З країни в Україну” приедет на Донбасс10:00
- В аннексированном Крыму из-за наводнений закрыты 83 пляжа09:00
- В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен08:00
- Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке17:00
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"15:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ
- В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки
- Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля
- В ближайшие дни дожди, грозы и шквалы накроют большую часть Украины
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела у Песок
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"
- В Черном море начались международные учения Sea Breeze 2021
- На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-19