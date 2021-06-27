В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки 27.06.2021 15:00 Вооруженные формирования РФ целенаправленно нарушают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в частности, пункты "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 27.06.2021 13:00 ОВЕН Вы останетесь вполне довольными тем, что в эти дни вам удастся завершить то скучное или неприятное дело, которое постоянно откладывалось. Не исключено также, что вы сможете отвертеться от того, ... подробнее →