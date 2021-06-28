Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке

28.06.2021 17:00

В прифронтовой Марьинке начал прием граждан Центр предоставления административных услуг. Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация. ЦПАУ Марьинской городской ВГА находится ... подробнее →

В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"

28.06.2021 15:00

В Северодонецке начал работать новый водный аттракцион "Чудо-юдо", сообщает 06452 . Аттаракцион состоит из бассейна, размером 23/20 метров и горок, высотой 2,7; 3,2; и 4,6 метров. На нем могут ... подробнее →

В Черном море начались международные учения Sea Breeze 2021

28.06.2021 13:00

В Одессе состоялось торжественное открытие международных учений Sea Breeze 2021, сообщает информационное агентство Министерства обороны АрмияInform . В мероприятии приняли участие представители около ... подробнее →

В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью

28.06.2021 11:00

В рамках программы «Мариуполь с заботой о вас» в Приморском районе города открылся пляж для людей с инвалидностью. Дважды в неделю четыре троллейбуса бесплатно доставляют мариупольцев к ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня

28.06.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 285 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в понедельник, 28 июня. Так, за минувшие сутки: госпитализированы - 384 человек; летальных ... подробнее →

За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин

28.06.2021 09:00

За минувшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС . Вблизи ... подробнее →

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