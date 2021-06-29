В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля 29.06.2021 17:00 В "ЛНР" не отстают от "ДНР" и анонсируют повышение коммунальных тарифов в среднем на 20% с 1 июля. Об этом говорится в постановлении "правительства республики". Согласно документу, тариф за содержание ... подробнее →

Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина 29.06.2021 16:00 Национальная сборная Украины по футболу сыграет сегодня, 29 июня с командой Швеции матч 1/8 финала чемпионата Европы. В этом поединке букмекеры отдают предпочтение скандинавским футболистам, передает ... подробнее →

В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск" 29.06.2021 15:00 Поезда между "ДНР" и "ЛНР" возобновляют курсирование с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Донецкой железной дороги". Уточняется, что поезд № 603/604 из Ясиноватой в Луганск будет отправляться в ... подробнее →