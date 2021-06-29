В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля29.06.2021 17:00
В "ЛНР" не отстают от "ДНР" и анонсируют повышение коммунальных тарифов в среднем на 20% с 1 июля. Об этом говорится в постановлении "правительства республики". Согласно документу, тариф за содержание ... подробнее →
Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина29.06.2021 16:00
Национальная сборная Украины по футболу сыграет сегодня, 29 июня с командой Швеции матч 1/8 финала чемпионата Европы. В этом поединке букмекеры отдают предпочтение скандинавским футболистам, передает ... подробнее →
В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"29.06.2021 15:00
Поезда между "ДНР" и "ЛНР" возобновляют курсирование с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Донецкой железной дороги". Уточняется, что поезд № 603/604 из Ясиноватой в Луганск будет отправляться в ... подробнее →
Кабмин отложил очередное повышение пенсий29.06.2021 14:00
Анонсированное на 1 июля повышение пенсий гражданам Украины, которые достигли 75 лет будет перенесено на 1 октября. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, говорится в сюжете ТСН.ua . ... подробнее →
Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca29.06.2021 13:00
У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии ... подробнее →
28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек29.06.2021 12:00
Оккупанты продолжают блокировать большую часть КПВВ на линии соприкосновения. Вчера пропуск осуществлялся только в двух пунктах - "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом сообщает Восточный ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня29.06.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях COVID-19. Из них вирусом заразились 10 детей и три медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →
Фестиваль “З країни в Україну” приедет на Донбасс29.06.2021 10:00
В 2021 году культурно-просветительский фестиваль "З країни в Україну" празднует семилетие. Все эти годы он привозит в украинские города частички традиционной и современной культуры, а также знания из ... подробнее →
В аннексированном Крыму из-за наводнений закрыты 83 пляжа29.06.2021 09:00
В Крыму 83 пляжа закрыты для купания из-за ухудшения качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен29.06.2021 08:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС. "Вблизи Водяного враг открывал ... подробнее →
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