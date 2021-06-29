У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии ... подробнее →

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий гражданам Украины, которые достигли 75 лет будет перенесено на 1 октября. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, говорится в сюжете ТСН.ua . ... подробнее →

Поезда между "ДНР" и "ЛНР" возобновляют курсирование с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Донецкой железной дороги". Уточняется, что поезд № 603/604 из Ясиноватой в Луганск будет отправляться в ... подробнее →

Национальная сборная Украины по футболу сыграет сегодня, 29 июня с командой Швеции матч 1/8 финала чемпионата Европы. В этом поединке букмекеры отдают предпочтение скандинавским футболистам, передает ... подробнее →

28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек 29.06.2021 12:00 Оккупанты продолжают блокировать большую часть КПВВ на линии соприкосновения. Вчера пропуск осуществлялся только в двух пунктах - "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом сообщает Восточный ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня 29.06.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях COVID-19. Из них вирусом заразились 10 детей и три медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →

Фестиваль “З країни в Україну” приедет на Донбасс 29.06.2021 10:00 В 2021 году культурно-просветительский фестиваль "З країни в Україну" празднует семилетие. Все эти годы он привозит в украинские города частички традиционной и современной культуры, а также знания из ... подробнее →