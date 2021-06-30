Ночной скорый поезд № 116/115-136/135 "Маяк" сообщением Киев - Бердянск, Авдеевка со 2 июля начинает курсировать по более удобному расписанию, - сообщает "Укрзализныця" . По новому расписанию он ... подробнее →

Около 50 000 жителей ОРДО записались на вакцинацию от коронавируса с февраля текущего года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР". В ОРДО вакцинация отдельных категорий граждан ... подробнее →

Евгений Юрченко, российский "смотрящий" за промышленностью, которую оккупанты отобрали у Украины на Донбассе, пообещал выдать металлургам премию в 500 рублей (190 грн), сообщают подконтрольные ... подробнее →

Контрразведчики СБУ задержали в столице наемника РФ, входившего в состав так называемой "народной милиции ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Установлено, что злоумышленник находился в составе ... подробнее →

Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac? 30.06.2021 13:00 CoronaVac– вакцина, которую сегодня чаще всего используют для прививки против COVID-19. На конец июня врачи ввели почти 465 тысяч доз этого препарата. В то же время многие украинцы ничего не ... подробнее →

Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце 30.06.2021 12:00 Первый президент Украины, а также представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Об этом LIGA.net заявил спикер переговорной группы Алексей ... подробнее →

В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат 30.06.2021 11:00 В Украине началось бета-тестирование "электронных ковидных сертификатов". Об этом вечером во вторник, 29 июня, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook . По его словам, бета-тест стартует 1 ... подробнее →