Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки 01.07.2021 15:00 Сегодня, 1 июля российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор. Об этом сообщает пресс-центр ООС . "Оккупанты стреляли из запрещенных ... подробнее →

СБУ выявила на Луганщине два тайника с гранатами и взрывчаткой 01.07.2021 14:00 СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник главарей незаконных вооруженных группировок с военными средствами поражения и тайник с гранатами в центре Северодонецка. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →