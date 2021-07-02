На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута

02.07.2021 17:00

В Луганской области презентовали два первых туристических маршрута - «Жемчужины Новоайдарщины» и «Атмосферный Старобельск». Об этом сообщили в Луганской областной ... подробнее →

В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России

02.07.2021 16:00

В Государственной пограничной службе Украины сообщили , что сегодня по состоянию на 11:00 через пять КПП границу с РФ пересекли более 1800 человек. Из них прошли тестирование – более 900 ... подробнее →

Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета

02.07.2021 15:00

Первый президент Украины Леонид Кравчук не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы до конца лета из-за проведенной ему недавно операции на сердце. Об этом Общественному сообщил ... подробнее →

Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия

02.07.2021 14:00

Национальная сборная Украины по футболу сыграет в субботу, 3 июля, с командой Англии матч 1/4 финала чемпионата Европы. В этом поединке букмекеры отдают предпочтение британским футболистам, передает ... подробнее →

На КПП "Гоптовка" организуют экспресс-тестирование на COVID-19

02.07.2021 13:00

Со 2 июля в пункте пропуска "Гоптовка" организуют проведение экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом заявила глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук. Тестирование будут проводить во ... подробнее →

Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-19

02.07.2021 12:00

Пункт массовой вакцинации населения от COVID-19 начнет работу в Славянске с 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета . "С субботы в Центральной библиотеке по адресу: ул. Соборная, 2А, начинает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля

02.07.2021 11:00

В  Украине за сутки зафиксировано небольшое снижение новых случаев коронавирусной инфекции - 696 (вчера 705 заболевших). Из них заразились 36 детей и 33 медработника. Об этом сообщает Минздрав ... подробнее →

За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый

02.07.2021 10:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь нет. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС . "В направлении ... подробнее →

Австрия и Нидерланды открылись для украинских туристов

02.07.2021 09:00

Австрия и Нидерланды разрешили въезд для вакцинированных от коронавируса граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Согласно информации на карте МИД, с 1 июля ... подробнее →

В Донецкой области появился свой Нью-Йорк

02.07.2021 08:00

Депутаты Верховной Рады 1 июля поддержали переименование поселка городского типа Новгородское, что в Донецкой области, в Нью-Йорк. С такой инициативой выступили его жители, потому что хотели вернуть ... подробнее →

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