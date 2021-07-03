В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену03.07.2021 17:00
В Мариуполе открылся молодежный фестиваль по стронгмену Strong Games 2021, сообщает MRPL.CITY . Состязания стартовали на площади Свободы. В целом будут работать порядка пяти фитнес-локаций. ... подробнее →
Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек03.07.2021 15:00
Вчера на Донбассе работало 2 КПВВ в Станице Луганской и Новотроицком, которые пересекло 3078 человек. Об этом сообщает Восточный вариант . За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля03.07.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки выявили 705 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в субботу, 3 июля. "Среди заболевших: ... подробнее →
В Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer03.07.2021 11:00
После вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer скончался 47-летний житель Винницкой области. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 2 июля. Прививку мужчина получил в 13:45. В течение ... подробнее →
Лукашенко заявил о полном закрытии границы с Украиной03.07.2021 10:00
Пограничные войска Беларуси полностью перекрыли государственную границу с Украиной. Об этом в пятницу, 2 июля, объявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси. ... подробнее →
Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку03.07.2021 09:00
Подразделения сепаратистов второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки. С начала суток они совершили семь обстрелов на этом направлении, сообщает штаб ООС в пятницу, 2 июля. Указано, что ... подробнее →
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