Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 04.07.2021 13:00 ОВЕН Проживите эти семь дней радостно и активно. Надо воспользоваться моментом, когда все складывается как нельзя лучше, а вы сможете показать себя в самом выгодном свете, проявив профессионализм и ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля 04.07.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 11 детей и пять медработников. Об этом сообщает Минздрав . Также за прошедшие 24 часа ... подробнее →