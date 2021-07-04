Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля 04.07.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 11 детей и пять медработников. Об этом сообщает Минздрав . Также за прошедшие 24 часа ... подробнее →

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