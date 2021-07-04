В ОРЛО более 1600 абонентов остались без электроснабжения

04.07.2021 17:00

Более 1,6 тыс. абонентов в населенных пунктах Краснодонского и Перевальского районов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". В результате вызванных ... подробнее →

Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине (ВИДЕО)

04.07.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства . Там он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля

04.07.2021 13:00

ОВЕН Проживите эти семь дней радостно и активно. Надо воспользоваться моментом, когда все складывается как нельзя лучше, а вы сможете показать себя в самом выгодном свете, проявив профессионализм и ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля

04.07.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 11 детей и пять медработников. Об этом сообщает Минздрав . Также за прошедшие 24 часа ... подробнее →

Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)

04.07.2021 10:00

Принятый парламентом закон об отмене штрафов при выезде из неподконтрольных Украине районов Донбасса через Россию не принесет большого изменения ситуации, поскольку он не предусматривает их полную ... подробнее →

Украина покинула Евро-2020 после поражения от Англии (ВИДЕО)

04.07.2021 09:00

Сборная Украины "всухую" проиграла Англии, пропустив четыре гола. После этого выступление сине-желтых на Евро-2020 завершено, сообщает Корреспондент.net . Британцы с первых минут взяли игру под ... подробнее →

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