Внутренне перемещенные лица могут получить жилые помещения для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой ВГА . "Для принятия на учет ВПЛ и предоставления жилых помещений для ... подробнее →

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Минздрав Украины . "Janssen - ... подробнее →

Вечером в воскресенье, 4 июля, в Бердянске прошел ураган с грозой. В результате непогоды без света остались 110 баз отдыха, пляжи курорта засыпало медузами, сообщает СТРАНА . Гроза в Бердянске была ... подробнее →

После третьей дозы вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение количества антител. Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в ... подробнее →

Славянск и Краматорск отмечают годовщину освобождения от НВФ (ВИДЕО) 05.07.2021 13:00 Сегодня исполняется 7 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска. Руководство ВСУ и глава ДонОГА поздравили Краматорск и Славянск с годовщиной ... подробнее →

Очевидцы рассказали о ценах на COVID-тестирование в КПВВ "Меловое" 05.07.2021 11:00 Экспресс-тест на короновирус при въезде в Украину из России через КПВВ "Меловое" стоит от 250 до 650 грн. Об этом сообщают пользователи соцсетей: "В рублях сегодня оплачивала, при чём первая ... подробнее →