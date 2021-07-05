Турецкие ученые обнаружили необычный эффект третьей дозы вакцины Sinovac

05.07.2021 17:00

После третьей дозы вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение количества антител. Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в ... подробнее →

Пляжи Бердянска после сильного шторма засыпало медузами (ВИДЕО)

05.07.2021 16:00

Вечером в воскресенье, 4 июля, в Бердянске прошел ураган с грозой. В результате непогоды без света остались 110 баз отдыха, пляжи курорта засыпало медузами, сообщает СТРАНА . Гроза в Бердянске была ... подробнее →

В Украине разрешили использование вакцины Janssen

05.07.2021 15:00

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Минздрав Украины . "Janssen - ... подробнее →

Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ

05.07.2021 14:00

Внутренне перемещенные лица могут получить жилые помещения для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой ВГА . "Для принятия на учет ВПЛ и предоставления жилых помещений для ... подробнее →

Славянск и Краматорск отмечают годовщину освобождения от НВФ (ВИДЕО)

05.07.2021 13:00

Сегодня исполняется 7 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска. Руководство ВСУ и глава ДонОГА поздравили Краматорск и Славянск с годовщиной ... подробнее →

НВФ ОРДО заманивают на службу бесплатной вакцинацией от COVID

05.07.2021 12:00

В сети обнародовали объявление, которым российские оккупанты вербуют наемников на Донбассе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Российские оккупанты обещают паспорт РФ, бесплатную COVID-вакцинацию, решение ... подробнее →

Очевидцы рассказали о ценах на COVID-тестирование в КПВВ "Меловое"

05.07.2021 11:00

Экспресс-тест на короновирус при въезде в Украину из России через КПВВ "Меловое" стоит от 250 до 650 грн. Об этом сообщают пользователи соцсетей: "В рублях сегодня оплачивала, при чём первая ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля

05.07.2021 10:00

В Украине за сутки подтвердили 244 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2237823. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 5 июля. При этом выздоровели за сутки 419 украинцев (всего - ... подробнее →

США могут войти в состав ТКГ

05.07.2021 09:00

Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд изучают возможность привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, заявил спикер ... подробнее →

В зоне ООС погиб военный медик

05.07.2021 08:00

В зоне проведения операции Объединенных сил в воскресенье, 4 июля, в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб военнослужащий, начальник медицинской службы батальона Юрий Письменный, ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх