Турецкие ученые обнаружили необычный эффект третьей дозы вакцины Sinovac05.07.2021 17:00
После третьей дозы вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение количества антител. Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в ... подробнее →
Пляжи Бердянска после сильного шторма засыпало медузами (ВИДЕО)05.07.2021 16:00
Вечером в воскресенье, 4 июля, в Бердянске прошел ураган с грозой. В результате непогоды без света остались 110 баз отдыха, пляжи курорта засыпало медузами, сообщает СТРАНА . Гроза в Бердянске была ... подробнее →
В Украине разрешили использование вакцины Janssen05.07.2021 15:00
Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Минздрав Украины . "Janssen - ... подробнее →
Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ05.07.2021 14:00
Внутренне перемещенные лица могут получить жилые помещения для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой ВГА . "Для принятия на учет ВПЛ и предоставления жилых помещений для ... подробнее →
Славянск и Краматорск отмечают годовщину освобождения от НВФ (ВИДЕО)05.07.2021 13:00
Сегодня исполняется 7 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска. Руководство ВСУ и глава ДонОГА поздравили Краматорск и Славянск с годовщиной ... подробнее →
НВФ ОРДО заманивают на службу бесплатной вакцинацией от COVID05.07.2021 12:00
В сети обнародовали объявление, которым российские оккупанты вербуют наемников на Донбассе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Российские оккупанты обещают паспорт РФ, бесплатную COVID-вакцинацию, решение ... подробнее →
Очевидцы рассказали о ценах на COVID-тестирование в КПВВ "Меловое"05.07.2021 11:00
Экспресс-тест на короновирус при въезде в Украину из России через КПВВ "Меловое" стоит от 250 до 650 грн. Об этом сообщают пользователи соцсетей: "В рублях сегодня оплачивала, при чём первая ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля05.07.2021 10:00
В Украине за сутки подтвердили 244 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2237823. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 5 июля. При этом выздоровели за сутки 419 украинцев (всего - ... подробнее →
США могут войти в состав ТКГ05.07.2021 09:00
Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд изучают возможность привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, заявил спикер ... подробнее →
В зоне ООС погиб военный медик05.07.2021 08:00
В зоне проведения операции Объединенных сил в воскресенье, 4 июля, в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб военнослужащий, начальник медицинской службы батальона Юрий Письменный, ... подробнее →
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