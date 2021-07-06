Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?06.07.2021 17:00
Рост коммунальных тарифов – актуальная тема для каждой украинской семьи. Каждый сезон они все существеннее бьют по бюджету, а правила начисления и количество платежек постоянно меняется. Как ... подробнее →
Грузинский легионер "Шахтера" перешел в "Копенгаген"06.07.2021 16:00
Согласно сообщению на официальном сайте донецкого "Шахтера", клуб завершил сотрудничество с грузинским центральным защитником Давидом Хочолавой, который теперь будет выступать в составе датского ... подробнее →
Банкам разрешили списывать деньги со счетов должников06.07.2021 15:00
С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу, ... подробнее →
В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов06.07.2021 14:00
В ОРДО проинформировали, что с 5 июля возобновляется движение ряда автобусных маршрутов, ранее отмененных из-за карантина. Это рейс Донецк — Сухум (Абхазия). Время его отправления из Донецка (АВ ... подробнее →
Свыше 500 человек проследовали через КПВВ «Еленовка» 5 июля06.07.2021 13:00
522 человека пересекли линию разграничения в Донецкой области через гуманитарный коридор, организованный 5 июля на пункте пропуска «Еленовка». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ... подробнее →
В "ЛДНР" захотели переговоров с США06.07.2021 12:00
ОРДЛО, которые называют себя "ЛНР" и "ДНР", передали представителям России предложения о проведении встречи в "нормандском формате" с участием США. Об этом заявил коллаборационист, экс-депутат ... подробнее →
Асеев заявил о блокировании Офисом генпрокурора дела о донецкой тюрьме "Изоляция"06.07.2021 11:00
МВД установило личные данные почти всей администрации тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке. Но о подозрениях им не сообщают, работа заблокирована прокуратурой. Об этом сообщил в Фейсбуке ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля06.07.2021 10:00
В Украине за день подтвердили 541 новый случай COVID-19 - всего в стране их уже 2238364. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 6 июля. При этом выздоровели за сутки 1086 украинцев (всего - 2172687), ... подробнее →
Около 200 абитуриентов с ВОТ прибыли на подготовительные курсы в украинские вузы06.07.2021 09:00
На подготовительные курсы в украинские вузы прибыли около 200 абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса, АР Крым и города Севастополя. Об этом сообщил первый заместитель министра по ... подробнее →
Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе06.07.2021 08:00
За прошедшие сутки, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает ... подробнее →
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