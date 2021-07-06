В ОРДО проинформировали, что с 5 июля возобновляется движение ряда автобусных маршрутов, ранее отмененных из-за карантина. Это рейс Донецк — Сухум (Абхазия). Время его отправления из Донецка (АВ ... подробнее →

С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу, ... подробнее →

Согласно сообщению на официальном сайте донецкого "Шахтера", клуб завершил сотрудничество с грузинским центральным защитником Давидом Хочолавой, который теперь будет выступать в составе датского ... подробнее →

Рост коммунальных тарифов – актуальная тема для каждой украинской семьи. Каждый сезон они все существеннее бьют по бюджету, а правила начисления и количество платежек постоянно меняется. Как ... подробнее →

В "ЛДНР" захотели переговоров с США 06.07.2021 12:00 ОРДЛО, которые называют себя "ЛНР" и "ДНР", передали представителям России предложения о проведении встречи в "нормандском формате" с участием США. Об этом заявил коллаборационист, экс-депутат ... подробнее →