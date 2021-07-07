В ОРДО назвали города-"лидеры" по заболеваемости коронавирусом 07.07.2021 14:00 В ОРДО на сегодняшний день развернуто 20 госпитальных баз по лечению пациентов с COVID-19 и пневмониями. Об этом сообщает так называемый "минздрав ДНР". В "ведомстве" уточнили, что на данный момент ... подробнее →

В Марьинке состоялась фотовыставка о сотрудничестве Украины с НАТО 07.07.2021 13:00 В прифронтовой Марьинке в Доме культуры состоялась презентация выставки фотографий, посвященных сотрудничеству Украины с НАТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС . Участие в мероприятии приняли ... подробнее →

Правозащитники проинспектировали КПВВ "Станица Луганская" 07.07.2021 12:00 Мониторы БФ "Восток SOS" проверили работу КПВВ "Станица Луганская", сообщается на странице организации в фейсбуке . Правозащитники пообщались с 10 людьми, осуществлявшими пересечение, 2 ... подробнее →