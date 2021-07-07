Хронические болезни не помеха вакцинации 07.07.2021 17:00 Люди с хроническими болезнями очень уязвимы к коронавирусу. Они имеют слабый иммунитет, а значит, COVID-19 – очень серьезный противник для них. Встреча с этой болезнью может стать роковой для ... подробнее →

В Госспецсвязи заявили о хакерской атаке на сайты госорганов Украины 07.07.2021 16:00 В Украине произошла масштабная атака на сайты органов государственной власти. Об этом сообщает Госспецсвязи в среду, 7 июля. 6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в ... подробнее →