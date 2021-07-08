В ОРДО увеличат количество "призывников"

08.07.2021 17:00

Группировка "ДНР" будет поэтапно увеличивать численность призывников. Об этом сообщил "глава республики" Денис Пушилин. "Конечно же, мы будем поэтапно увеличивать численность призывников. Стоит ... подробнее →

В Киеве демонтируют памятник российско-украинской дружбе

08.07.2021 16:00

Киевсовет принял решение о демонтаже памятника дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского – его передадут в музей тоталитаризма. Об этом стало известно в ходе заседания ... подробнее →

ГБР запустило горячую линию для сообщений о необоснованных активах чиновников

08.07.2021 15:00

Государственное бюро расследований запустили отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР . В ведомстве просят ... подробнее →

В Чили обнародовали новые данные об эффективности вакцины CoronaVac

08.07.2021 14:00

CoronaVac в Чили, где ходят штаммы коронавируса, снижающие эффективность иммунитета от вакцин первого поколения и от болезни прежними штаммами, "эффективно предотвращал COVID-19, включая тяжелое ... подробнее →

В ОРЛО заявили о ранении мирной жительницы во время обстрела

08.07.2021 13:00

Жительница неподконтрольной Украине части Луганской области была тяжело ранена в результате обстрела 7 июля. Об этом заявили в "народной милиции ЛНР". Отмечается, что раненая женщина 1960 года ... подробнее →

В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова

08.07.2021 12:00

Кинотеатры оккупированного Донецка проведут бесплатные показы фильмов в неделю памяти российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщили в городской "администрации". С 8 по 15 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля

08.07.2021 11:00

В Украине за сутки подтвердили 617 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2239591. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 8 июля. Накануне госпитализировали 404 человека, летальных случаев ... подробнее →

Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев

08.07.2021 10:00

Кабинет Министров на вчерашнем заседании распределил субвенцию из государственного бюджета и направил 18 078 млн гривен на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает ... подробнее →

На Донбассе за сутки - 6 нарушений "тишины", один боец ВСУ ранен

08.07.2021 09:00

За сутки, 7 июля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 8 июля. Вблизи Песков враг вел огонь по ... подробнее →

Украина предложила странам НАТО испытать их разработки на Донбассе

08.07.2021 08:00

Страны Альянса могут испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы против российских систем РЭБ, которые Россия тестирует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и тем ... подробнее →

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