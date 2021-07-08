CoronaVac в Чили, где ходят штаммы коронавируса, снижающие эффективность иммунитета от вакцин первого поколения и от болезни прежними штаммами, "эффективно предотвращал COVID-19, включая тяжелое ... подробнее →

Государственное бюро расследований запустили отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР . В ведомстве просят ... подробнее →

Киевсовет принял решение о демонтаже памятника дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского – его передадут в музей тоталитаризма. Об этом стало известно в ходе заседания ... подробнее →

Группировка "ДНР" будет поэтапно увеличивать численность призывников. Об этом сообщил "глава республики" Денис Пушилин. "Конечно же, мы будем поэтапно увеличивать численность призывников. Стоит ... подробнее →

В ОРЛО заявили о ранении мирной жительницы во время обстрела 08.07.2021 13:00 Жительница неподконтрольной Украине части Луганской области была тяжело ранена в результате обстрела 7 июля. Об этом заявили в "народной милиции ЛНР". Отмечается, что раненая женщина 1960 года ... подробнее →

В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова 08.07.2021 12:00 Кинотеатры оккупированного Донецка проведут бесплатные показы фильмов в неделю памяти российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщили в городской "администрации". С 8 по 15 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля 08.07.2021 11:00 В Украине за сутки подтвердили 617 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2239591. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 8 июля. Накануне госпитализировали 404 человека, летальных случаев ... подробнее →