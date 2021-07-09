Укрзализныця представила первую инклюзивную "электричку"

09.07.2021 17:00

Укрзализныця представила первый модернизированный пригородный поезд, приспособленный для перевозки пассажиров с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . "Сегодня представляем первый в ... подробнее →

СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия

09.07.2021 16:00

В ходе проведения санкционированного судом обыска в доме 62-летнего жителя села Малиновое 8 июля, правоохранители обнаружили и изъяли смертоносный арсенал оружия, взрывчатку и боеприпасы, сообщают в ... подробнее →

В ГМС заявили о проблемах с оформлением паспортов

09.07.2021 15:00

В Украине временные задержки при оформлении документов в отдельных подразделениях Государственной миграционной службы. Причиной стали технические неисправности на каналах связи и оборудовании ... подробнее →

В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"

09.07.2021 14:00

В оккупированном Донецке умерла сотрудница прокремлевского агентства News Front Екатерина Василенко, которая работала под псевдонимом Катя Катина. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства. 6 ... подробнее →

Волонтеры из Франции передали оборудование и мебель для больниц Донбасса

09.07.2021 13:00

В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток", из Франции в Краматорск в очередной раз прибыл автопоезд с гуманитарным грузом медицинского назначения стоимостью более 3 миллионов ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля

09.07.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 655 новых случаев коронавирусной инфекции. Их них заразились 31 ребенок и 37 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Так, за прошедшие 24 ... подробнее →

В Авдеевке ко дню металлурга устроят большой праздничный концерт

09.07.2021 11:00

АКХЗ компании Метинвест дарит всем жителям Авдеевки большой праздничный концерт по случаю дня металлурга и горняка, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, сообщает avdeevka.city . ... подробнее →

Вакцинированные CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран

09.07.2021 10:00

Украинцы, полностью привитые препаратом CoronaVac, могут отправиться в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и на португальский остров Мадейра. Об этом ... подробнее →

Донецкий футбольный клуб снялся с чемпионата УПЛ

09.07.2021 09:00

Футбольный клуб "Олимпик" заявил о снятии с розыгрыша украинской Премьер-лиги и приостановлении деятельности. Об этом информирует пресс-служба клуба . "Нами принято решение о снятии команды с ... подробнее →

На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня

09.07.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС . "Вблизи населенного ... подробнее →

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