Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля 10.07.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 507 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше чем было днем ранее. Госпитализировано за сутки 364 человек, что также меньше предыдущего дня. Об этом в ... подробнее →