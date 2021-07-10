Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля

10.07.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 507 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше чем было днем ранее. Госпитализировано за сутки 364 человек, что также меньше предыдущего дня. Об этом в ... подробнее →

За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы

10.07.2021 11:00

За минувшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС . Вблизи населенного пункта Зайцево ... подробнее →

Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО

10.07.2021 10:00

Правозащитные и благотворительные организации, которые работают с переселенцами и людьми с оккупированных территорий, призвали Зеленского срочно отменить админштрафы для жителей ОРДЛО, которые ... подробнее →

В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"

10.07.2021 09:00

Пытки и издевательства над людьми на территории бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке "продолжаются ежедневно и систематически". Об этом заявила в докладе о ... подробнее →

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