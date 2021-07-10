В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"

10.07.2021 09:00

Пытки и издевательства над людьми на территории бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке "продолжаются ежедневно и систематически". Об этом заявила в докладе о ... подробнее →

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