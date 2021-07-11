В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer'ом 11.07.2021 10:00 Чернигов 10 июля стал первым городом в Украине, где можно по желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer. Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в ... подробнее →

Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений 11.07.2021 09:00 Минские соглашения по Донбассу могут быть изменены, поскольку они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению. Об этом рассказал в эфире "Украина 24" ... подробнее →