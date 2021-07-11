Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июля11.07.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 290 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 11 июля. "Среди заболевших: ... подробнее →
В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer'ом11.07.2021 10:00
Чернигов 10 июля стал первым городом в Украине, где можно по желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer. Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в ... подробнее →
Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений11.07.2021 09:00
Минские соглашения по Донбассу могут быть изменены, поскольку они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению. Об этом рассказал в эфире "Украина 24" ... подробнее →
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