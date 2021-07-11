В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей11.07.2021 17:00
Оккупационная власть "ЛНР" отменила работу загородных лагерей отдыха из-за того, что у части сотрудников таких учреждений был обнаружен коронавирус. Об этом заявил так называемый главный санитарный ... подробнее →
Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-202011.07.2021 15:00
Сегодня, 11 июля, состоится финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии. Букмекеры отдают небольшое предпочтение англичанам, которые будут хозяевами поля, сообщает ZN . Завоевание ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля11.07.2021 13:00
ОВЕН Овны первой декады апреля прекрасно станут чувствовать, где и когда уместно спорить, а где лучше промолчать или перевести разговор в другое русло. При такой тактике поведения очень плодотворным ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июля11.07.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 290 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 11 июля. "Среди заболевших: ... подробнее →
В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer'ом11.07.2021 10:00
Чернигов 10 июля стал первым городом в Украине, где можно по желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer. Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в ... подробнее →
Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений11.07.2021 09:00
Минские соглашения по Донбассу могут быть изменены, поскольку они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению. Об этом рассказал в эфире "Украина 24" ... подробнее →
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