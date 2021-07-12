В Крыму установлен второй подряд антирекорд суточной заболеваемости COVID-1912.07.2021 13:00
За минувшие сутки в аннексированном Россией Крыму выявили 371 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил "глава" региона Сергей Аксенов. Это самый высокий показатель с начала пандемии, передает ... подробнее →
Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12.07.2021 12:00
В начале июля украинцев взволновала новость о запуске автоматической системы ареста долгов. Под угрозой потери денег оказались те, кто не платит алименты, штрафы или даже коммунальные услуги. Из-за ... подробнее →
Миллиардер Брэнсон слетал в космос на своем ракетоплане (ВИДЕО)12.07.2021 11:00
Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту, сообщает УП . Запуск был ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля12.07.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса, традиционное уменьшение на выходных. Скончались семь человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Минздрав Украины . "За сутки ... подробнее →
В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины12.07.2021 09:00
В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 ... подробнее →
Италия во второй раз стала чемпионом Европы (ВИДЕО)12.07.2021 08:00
Победителем Евро-2020 стала сборная Италии. В финале итальянцы обыграли сборную Англии. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2, ... подробнее →
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