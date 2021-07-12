В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-19

12.07.2021 17:00

В настоящее время в Донецкой области действуют пять центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, записавшихся в письмо ожидания через "Дія" или через контакт-центр ... подробнее →

Партия Санду одержала абсолютную победу на выборах в парламент Молдовы

12.07.2021 16:00

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов на выборах в парламент Молдовы, сообщает сайт ЦИК Молдовы . В высший ... подробнее →

В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине

12.07.2021 15:00

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий заявляет, что в течение июня на вакцинацию от коронавируса записались почти 300 граждан из ОРДЛО и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

СБУ разоблачила межрегиональную сеть пророссийских интернет-агитаторов

12.07.2021 14:00

Киберспециалисты СБУ заблоктровали межрегиональную сеть вражеских интернет-агентов, по указанию кураторов из РФ призывавших к изменению государственной границы Украины и ведению агрессивной войны. Об ... подробнее →

В Крыму установлен второй подряд антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

12.07.2021 13:00

За минувшие сутки в аннексированном Россией Крыму выявили 371 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил "глава" региона Сергей Аксенов. Это самый высокий показатель с начала пандемии, передает ... подробнее →

Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?

12.07.2021 12:00

В начале июля украинцев взволновала новость о запуске автоматической системы ареста долгов. Под угрозой потери денег оказались те, кто не платит алименты, штрафы или даже коммунальные услуги. Из-за ... подробнее →

Миллиардер Брэнсон слетал в космос на своем ракетоплане (ВИДЕО)

12.07.2021 11:00

Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту, сообщает УП . Запуск был ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля

12.07.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса, традиционное уменьшение на выходных. Скончались семь человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Минздрав Украины . "За сутки ... подробнее →

В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины

12.07.2021 09:00

В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 ... подробнее →

Италия во второй раз стала чемпионом Европы (ВИДЕО)

12.07.2021 08:00

Победителем Евро-2020 стала сборная Италии. В финале итальянцы обыграли сборную Англии. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2, ... подробнее →

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