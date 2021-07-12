Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов? 12.07.2021 12:00 В начале июля украинцев взволновала новость о запуске автоматической системы ареста долгов. Под угрозой потери денег оказались те, кто не платит алименты, штрафы или даже коммунальные услуги. Из-за ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля 12.07.2021 10:00 В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса, традиционное уменьшение на выходных. Скончались семь человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Минздрав Украины . "За сутки ... подробнее →