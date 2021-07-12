В Крыму установлен второй подряд антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 12.07.2021 13:00 За минувшие сутки в аннексированном Россией Крыму выявили 371 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил "глава" региона Сергей Аксенов. Это самый высокий показатель с начала пандемии, передает ... подробнее →

Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов? 12.07.2021 12:00 В начале июля украинцев взволновала новость о запуске автоматической системы ареста долгов. Под угрозой потери денег оказались те, кто не платит алименты, штрафы или даже коммунальные услуги. Из-за ... подробнее →