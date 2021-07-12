Миллиардер Брэнсон слетал в космос на своем ракетоплане (ВИДЕО)

12.07.2021 11:00

Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту, сообщает УП . Запуск был ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля

12.07.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса, традиционное уменьшение на выходных. Скончались семь человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Минздрав Украины . "За сутки ... подробнее →

В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины

12.07.2021 09:00

В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 ... подробнее →

Италия во второй раз стала чемпионом Европы (ВИДЕО)

12.07.2021 08:00

Победителем Евро-2020 стала сборная Италии. В финале итальянцы обыграли сборную Англии. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2, ... подробнее →

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