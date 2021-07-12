Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля 12.07.2021 10:00 В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса, традиционное уменьшение на выходных. Скончались семь человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Минздрав Украины . "За сутки ... подробнее →

В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины 12.07.2021 09:00 В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 ... подробнее →