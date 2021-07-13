В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ

13.07.2021 17:00

Енакиевский металлургический завод планирует возобновить работу одной из двух доменных печей, которая была остановлена в марте текущего года. Об этом сегодня сообщил "заместитель начальника доменного ... подробнее →

В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой

13.07.2021 16:00

Российские таможенники на пограничном пункте Гуково (РФ, напротив Изварино) в пассажирском автобусе, следовавшем из неподконтрольного Луганска в Москву, обнаружили тайник с контрафактной водкой, ... подробнее →

Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма

13.07.2021 15:00

Масштабная вакцинация от коронавируса наконец снова открывает двери для активных путешествий. С паспортом вакцинации люди могут без проблем ехать на отдых или по делам. В Украине также есть документы, ... подробнее →

Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк

13.07.2021 14:00

Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт прибыла с визитом в оккупированный Донецк, сообщают подконтрольные "ДНР" СМИ. "Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк. В ... подробнее →

Кондитерскую компанию АВК признали банкротом

13.07.2021 13:00

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом кондитерскую компанию ЧАО "АВК" (г. Мариуполь), пишет Finbalance . Суд признал, что у должника превышение размера пассива над его активами, ... подробнее →

В одном из отелей Геленджика произошел взрыв

13.07.2021 12:00

В гостинице "Азария" в Геленджике произошел взрыв, передает "РИА Новости" . "Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, один погибший, трое пострадавших", — сообщили в ... подробнее →

12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек

13.07.2021 11:00

За прошедшие сутки линию разграничения на Донбассе через два КПВВ пересекли 3266 человек. Об этом сообщает штаб ООС . Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля

13.07.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине выявили почти 500 новых случаев коронавируса, что значительно больше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 249 человек, что на уровне вчерашнего показателя, ... подробнее →

Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе

13.07.2021 09:00

Все страны-участницы "нормандской четверки", кроме России, поддержали "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". В рамках их реализации выборы на Донбассе могут пройти еще до передачи ... подробнее →

Роман Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения

13.07.2021 08:00

Футболист Роман Зозуля посетил раненых украинских военнослужащих, проходящих лечение в реабилитационном центре Next Step Ukraine. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Ирина Ващук Дискипио. ... подробнее →

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