В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ 13.07.2021 17:00 Енакиевский металлургический завод планирует возобновить работу одной из двух доменных печей, которая была остановлена в марте текущего года. Об этом сегодня сообщил "заместитель начальника доменного ... подробнее →

Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма 13.07.2021 15:00 Масштабная вакцинация от коронавируса наконец снова открывает двери для активных путешествий. С паспортом вакцинации люди могут без проблем ехать на отдых или по делам. В Украине также есть документы, ... подробнее →