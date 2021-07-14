В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni14.07.2021 18:00
Рэпер Doni (Достонбек Исламов) и экс-солистка советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина выступят в неподконтрольном Донецке по случаю празднования Дня ... подробнее →
Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино14.07.2021 17:00
Гоксбет — лицензионный бренд с обширной аудиторией. Для всех участников предлагаются полезные бонусы и регулярные тематические активности. Автоматы Гоксбет онлайн в Украине пользуются высоким ... подробнее →
В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов14.07.2021 16:00
В захваченном НВФ Луганске начался «форум граждан России», в котором приняли участие представители группировок «ДНР» и «ЛНР», а также депутаты-единороссы Госдумы ... подробнее →
Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"14.07.2021 15:00
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о специфике пропуска дончан на подконтрольные территории на КПВВ «Станица Луганская». ... подробнее →
На Донетчине из-за жары временно ограничили движение большегрузов14.07.2021 14:00
В связи с жаркими погодными условиями, на территории Донецкой области, сегодня, 14 июля, в 12:00, введен температурный режим. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Полицию Донетчины. Если ... подробнее →
В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости COVID в Украине14.07.2021 13:00
В Украине в ближайшие две недели снизится заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз ученых из Национальной академии наук Украины опубликован на сайте НАН, передает Корреспондент.net . По прогнозам ... подробнее →
На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП14.07.2021 12:00
Лабораторные исследования проб морской воды на городских пляжах Мариуполя, которые были отобраны неделю назад, показали, что холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены, но во всех пробах ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля14.07.2021 11:00
Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных. Также было зарегистрировано 25 летальных случаев. Об этом в среду, 14 июля, ... подробнее →
Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе14.07.2021 10:00
За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, неподалеку ... подробнее →
Ляшко назвал сроки создания украинской COVID-вакцины14.07.2021 09:00
Ученые из двух институтов Национальной академии наук – Института биохимии и Института биологии клетки – в сентябре 2021 года должны закончить свои исследования по вакцине. Об этом сообщил ... подробнее →
В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки14.07.2021 08:00
Так называемое "правительство ДНР" приняло "постановление" от № 44-6 "Об утверждении порядка предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения твердого бытового топлива" в ... подробнее →
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni18:00
- В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"15:00
- На Донетчине из-за жары временно ограничили движение большегрузов14:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- Украина обзавелась официальной страницей в Instagram16:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- Рада отправила Авакова в отставку12:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля10:00
- На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer09:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"
- В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом
- В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк
- На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni