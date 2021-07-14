В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni

14.07.2021 18:00

Рэпер Doni (Достонбек Исламов) и экс-солистка советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина выступят в неподконтрольном Донецке по случаю празднования Дня ... подробнее →

Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино

14.07.2021 17:00

Гоксбет — лицензионный бренд с обширной аудиторией. Для всех участников предлагаются полезные бонусы и регулярные тематические активности. Автоматы Гоксбет онлайн в Украине пользуются высоким ... подробнее →

В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов

14.07.2021 16:00

В захваченном НВФ Луганске начался «форум граждан России», в котором приняли участие представители группировок «ДНР» и «ЛНР», а также депутаты-единороссы Госдумы ... подробнее →

Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"

14.07.2021 15:00

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о специфике пропуска дончан на подконтрольные территории на КПВВ «Станица Луганская». ... подробнее →

На Донетчине из-за жары временно ограничили движение большегрузов

14.07.2021 14:00

В связи с жаркими погодными условиями, на территории Донецкой области, сегодня, 14 июля, в 12:00, введен температурный режим. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Полицию Донетчины. Если ... подробнее →

В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости COVID в Украине

14.07.2021 13:00

В Украине в ближайшие две недели снизится заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз ученых из Национальной академии наук Украины опубликован на сайте НАН, передает Корреспондент.net . По прогнозам ... подробнее →

На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП

14.07.2021 12:00

Лабораторные исследования проб морской воды на городских пляжах Мариуполя, которые были отобраны неделю назад, показали, что  холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены, но во всех пробах ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля

14.07.2021 11:00

Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных. Также было зарегистрировано 25 летальных случаев. Об этом в среду, 14 июля, ... подробнее →

Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе

14.07.2021 10:00

За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, неподалеку ... подробнее →

Ляшко назвал сроки создания украинской COVID-вакцины

14.07.2021 09:00

Ученые из двух институтов Национальной академии наук – Института биохимии и Института биологии клетки – в сентябре 2021 года должны закончить свои исследования по вакцине. Об этом сообщил ... подробнее →

В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки

14.07.2021 08:00

Так называемое "правительство ДНР" приняло "постановление" от № 44-6 "Об утверждении порядка предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения твердого бытового топлива" в ... подробнее →

Показано c 1 по 11 (из 11 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх