На Донетчине из-за жары временно ограничили движение большегрузов 14.07.2021 14:00 В связи с жаркими погодными условиями, на территории Донецкой области, сегодня, 14 июля, в 12:00, введен температурный режим. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Полицию Донетчины. Если ... подробнее →

В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости COVID в Украине 14.07.2021 13:00 В Украине в ближайшие две недели снизится заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз ученых из Национальной академии наук Украины опубликован на сайте НАН, передает Корреспондент.net . По прогнозам ... подробнее →