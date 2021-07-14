Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о специфике пропуска дончан на подконтрольные территории на КПВВ «Станица Луганская». ... подробнее →

В захваченном НВФ Луганске начался «форум граждан России», в котором приняли участие представители группировок «ДНР» и «ЛНР», а также депутаты-единороссы Госдумы ... подробнее →

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Рэпер Doni (Достонбек Исламов) и экс-солистка советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина выступят в неподконтрольном Донецке по случаю празднования Дня ... подробнее →

На Донетчине из-за жары временно ограничили движение большегрузов 14.07.2021 14:00 В связи с жаркими погодными условиями, на территории Донецкой области, сегодня, 14 июля, в 12:00, введен температурный режим. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Полицию Донетчины. Если ... подробнее →

В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости COVID в Украине 14.07.2021 13:00 В Украине в ближайшие две недели снизится заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз ученых из Национальной академии наук Украины опубликован на сайте НАН, передает Корреспондент.net . По прогнозам ... подробнее →

На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП 14.07.2021 12:00 Лабораторные исследования проб морской воды на городских пляжах Мариуполя, которые были отобраны неделю назад, показали, что холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены, но во всех пробах ... подробнее →