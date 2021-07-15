В Краматорске открыли памятник Василю Стусу 15.07.2021 13:00 В Краматорске состоялось торжественное открытие памятнику украинскому поэту-диссиденту, борцу за свободу Украины, погибшему в застенках советских лагерей, Василю Стусу, сообщает Восточный проект . ... подробнее →

Рада отправила Авакова в отставку 15.07.2021 12:00 Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 291 голосом одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке, сообщает Корреспондент.net . Аваков подал заявление об увольнении с должности 13 ... подробнее →