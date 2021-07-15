В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе15.07.2021 17:00
Управление верховного комиссара ООН по правам человека провело подсчет общего числа жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года, передает "Радио Свобода" . "По ... подробнее →
Украина обзавелась официальной страницей в Instagram15.07.2021 16:00
В социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Найти ее можно по имени профиля @ukraine.ua, сообщает Министерство иностранных дел . Цель этой страницы — создание и ... подробнее →
В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15.07.2021 15:00
В Мариуполе 16 июля откроется второй Центр массовой вакцинации. Там будут работать две бригады медиков, которые будут вакцинировать CoronaVac, сообщает пресс-служба горсовета . Центр вакцинации будет ... подробнее →
Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей15.07.2021 14:00
На КПВВ "Меловое" задержали женщину, которая пыталась тайно перевезти 2 миллиона российских рублей через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ... подробнее →
В Краматорске открыли памятник Василю Стусу15.07.2021 13:00
В Краматорске состоялось торжественное открытие памятнику украинскому поэту-диссиденту, борцу за свободу Украины, погибшему в застенках советских лагерей, Василю Стусу, сообщает Восточный проект . ... подробнее →
Рада отправила Авакова в отставку15.07.2021 12:00
Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 291 голосом одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке, сообщает Корреспондент.net . Аваков подал заявление об увольнении с должности 13 ... подробнее →
В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"15.07.2021 11:00
В Лисичанске открыто инклюзивное отделение "Ощадбанка", адаптированное для комфортного обслуживания всех клиентов, в том числе с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля15.07.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 15 июля. "Среди заболевших: детей ... подробнее →
На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer15.07.2021 09:00
В Харьковской области при получении вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer на региональном складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки препарата в двух ... подробнее →
На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены15.07.2021 08:00
За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni18:00
- В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля11:00
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac09:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- Украина обзавелась официальной страницей в Instagram16:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- Рада отправила Авакова в отставку12:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе
- В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом
- В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк
- На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП