В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе 15.07.2021 17:00 Управление верховного комиссара ООН по правам человека провело подсчет общего числа жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года, передает "Радио Свобода" . "По ... подробнее →

Украина обзавелась официальной страницей в Instagram 15.07.2021 16:00 В социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Найти ее можно по имени профиля @ukraine.ua, сообщает Министерство иностранных дел . Цель этой страницы — создание и ... подробнее →